اليوم.. منتخب الشاطئية يلتقي فلسطين فى نصف نهائى كأس العرب

يواجه منتخب الشاطئية بقيادة مدربه مصطفى لطفي، نظيره الفسلطيني، في السابعة مساء اليوم الجمعة، في مباراة قوية لحساب نصف نهائي كأس العرب للكرة الشاطئية، المقام حاليًا بالسعودية، وتختتم أحداثها السبت المقبل.



وتأهل منتخب مصر بعد الفوز على موريتانيا بثمانيه أهداف مقابل ثلاثة فى مباراة ربع النهائي ، وأحرز الأهداف هيثم كوستا هدفين وعبدالرحمن الشافعى توتو هدفين والحسينى طة ومصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا وأحمد إيشا هدف لكل لاعب.



بينما تأهل منتخب فلسطين لهذا الدور بعد اقصاء المنتخب السعودي مستضيف البطولة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.



وكان المنتخبان المصري والفلسطيني التقيا في ختام دور المجموعات، وفاز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك وإسلام شاكر مدير المهمات.



وتضم قائمة اللاعبين كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.