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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأهلي يلتقي الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، في ملاعب العالم اليوم الجمعة 19 - 5 - 2023 ، والذي يشهد العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليون ضد موناكو فى الدوري الفرنسى، فضلا عن مواجهة الأهلى أمام الترجى التونسى فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات كأس البطولة العربية للأندية الابطال والقنوات الناقلة
الجيش المغرب X الوحدة الإماراتى – الساعة 10 مساء على قناة SSC.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الأهلي X الترجي التونسى – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4.


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 
قاديش X بلد الوليد – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1. 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 
ساسولو X مونزا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني 
فرايبورج X فولفسبورج – الساعة 9:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 
ليون X موناكو – الساعة 9:45 مساء .

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة ssc.

الأهلى الترجي التونسي مباريات اليوم