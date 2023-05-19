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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أطلقت أجهزة الطوارئ إنذارات جوية في مدينة كييف، صباح اليوم الجمعة، محذرة من ضربات جوية في العاصمة الأوكرانية وبعض المناطق الأخرى منها زابوريجيا.

وحسب وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن صفارات الإنذار دوت في العاصمة الأوكرانية ومنطقة كييف في وقت واحد تقريبًا.

وأمس الخميس، أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة (غرب) بالجيش الروسي سيرجي زيبنسكي، أن عناصر المجموعة تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية وثلاث درونات جوية من طراز "فوريا" وطاقم هاون في اتجاه كوبيانسك.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أمس الخميس، عن زينبسكي، قوله:"إنه خلال القتال على اتجاه كوبيانسك، هاجم الطيران الحربي الروسي مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي الرابع عشر المنفصل ووحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية".

إطلاق صافرات الانذار كييف زابوريجيا