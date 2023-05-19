المدير التنفيذي في الزمالك يكشف حقيقة موافقة المجلس على عزل مرتضى منصور

أكد شريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما نشرته بعض المواقع المشبوهة من أخبار كاذبة نسبت فيها قرارات لا وجود لها لمجلس إدارة نادي الزمالك بأنه اتخذ قرارًا بعزل المستشار مرتضى منصور وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلاً منه.

وتابع قائلًا: "الحقيقة أنها أخبار كاذبة مفبركة ونتحدى من روجها أن ينشر صورة من قرار العزل أو تعيين قائم بالأعمال، ولكي نؤكد كذبهم فإن مجلس الادارة لم يعقد أي اجتماع رسمي أو ودي منذ الخميس الماضي الذي أعلن فيه أعضاء المجلس أمام الملايين في مؤتمر صحفي تم عقده في صالة المرحوم محمد حسن حلمي تمسكهم بالمستشار مرتضي منصور رئيسًا للنادي، وهو المؤتمر الذي أعلن فيه أنه معتذر بإرادته عن حضور الجلسات وأكده بالأمس في بيانه الذي نشر علي صفحته الشخصية وتابعه الملايين" .

واختتم القائم بأعمال المدير التنفيذي قائلًا: "كفى أكاذيب وكفى تضليل للرأي العام ونناشد المجلس الأعلى للإعلام بنهي مهزلة المواقع التي تبث أكاذيبها من تحت بئر السلم".