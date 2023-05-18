محلية النواب توصي بتغيير مسمي تخصيص استاد نجع حمادي



أوصت لجنة الإدارة المحليه برئاسة النائب احمد السجيني بتقديم الشباب والرياضه بقنا بطلب لتغيير مسمي استاد نجع حمادي الرياضي الي ملاعب تابعه لمركز شباب نجع حمادي لفض الاشتباك .

وطالبت النائبه رحاب الغول محافظة قنا بإدراج أعمال تطوير إستاد نجع حمادي الرياضي بالخطة الاستثمارية للمحافظة بالرغم من أنه يخدم خمسة مراكز بالمحافظة ويُعد المتنفس الوحيد للشباب، حيث تم هدم السور ومدرجات الملعب منذ فترة، مع العلم أنه يوجد به ملعب رئيسي وحمام سباحة، ومن الممكن الاستفادة من الاستاد في تعظيم موارد المحافظة بإنشاء محلات في السور الخاص به وتأجيرها.

من جانبه أكد اشرف انور رئيس مجلس ومدينه نجع حمادي بقنا ان الاستاد مقام علي مساحة حوالي 1600 متر ، وان المحافظ اللواء أشرف الداودي لايألو جهدا في تقديم الدعم الشامل لكل الانشطه الشبابيه والرياضه بالاضافه الي الدعم ، لكل القيادات التنفيذيه في الوحدات المحلية لتنفيذ خطة القياده السياسية في الجمهوريه الجديده.

من جهته علق ايهاب الابياري مديرعام الانشاءات بوزارة الشباب والرياضه أن هناك قرار صدر من دولة رئيس الوزراء بإنشاء استاد نجع حمادى وان هناك إشكالية قلئمه لابد من حلها أن الموجود علي أرض الواقع هو مركز شباب نجع حمادى ويتطلب تغيير الوصف في التخصيص الحكومى.

وأكد الدكتور عمرو موسي مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا بأن المحافظه داعمه لجهود الشباب والرياضه بشكل كبير وأنه تم الانتهاء من عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بنسبة 80% .

وتابع مدير مديريه الشباب والرياضه بقنا بن يوم الأحد سيكون هناك خطاب علي مكتب محافظ قنا ، بطلب لتغيير مسمي التخصيص من استاد نجع حمادي الرياضي الي ملاعب مركز شباب نجع حمادي ، حتي يتسني انا اتخاذ الإجراءات الفوريه للبدء في العمل .