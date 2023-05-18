لافروف: بعثة الدول الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية تخطط لزيارة روسيا منتصف يونيو القادم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بعثة الدول الأفريقية حول تسوية الأزمة في أوكرانيا تخطط لزيارة روسيا في الفترة من منتصف يونيو وأوائل يوليو القادمين.

وقال الوزير الروسي -عقب محادثات مع وزير الخارجية الأوغندي أودنجو جيجي أبو بكر اليوم الخميس- "فيما يتعلق بمبادرة رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا، فقد اتصل بالفعل بالرئيس فلاديمير بوتين، وطرح عليه هذه المبادرة".

وأضاف "أن الرئيس بوتين أكد لرئيس جنوب أفريقيا أنه مستعد دائمًا للتحدث مع جميع شركائنا، المهتمين بصدق بأن يكون هناك وضع مستقر في العالم".

وتابع "تجرى حاليا مناقشة محتوى هذه الأفكار على مستوى الخبراء، وسيتم الاتفاق على مواعيد مناسبة لزيارة الوفد الإفريقي لموسكو"، مشيرا إلى احتمال أن تكون هذه الزيارة في منتصف يونيو ــ أوائل يوليو القادمين، ومؤكدا أن بلاده منفتحة على أي مقترحات جادة وملفتة.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أنه عقب المحادثة الهاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، تقرر أن يرسل عدد من الدول الإفريقية وفدًا بمبادرة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن مواعيد وصول الوفد إلى روسيا يجري حاليا الاتفاق عليه.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم - "سترسل مجموعة من الدول الإفريقية وفدا إلى موسكو لحل الأزمة الأوكرانية، وسيتم لاحقا الاتفاق على المواعيد الدقيقة لوصول هذا الوفد من خلال القنوات الدبلوماسية".

وأضاف "نحن مستعدون للاستماع باهتمام كبير إلى أي مقترحات ستساعد في تسوية الوضع في أوكرانيا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يخطط للقاء هذا الوفد في حال وصوله لموسكو، قال بيسكوف "يجب أن يحدث مثل هذا الأمر قبل هذه القمة الروسية الإفريقية القادمة".

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قد أعلن في وقت سابق أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نيابة عن الدول الأفريقية وطرح عليهما مبادرة سلام أفريقيا.

وأضاف رامافوزا "أن الرئيسين الروسي والأوكراني وافقا على مهمة القادة الأفارقة في موسكو وكييف"، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومكتب الاتحاد الأفريقي بهذه المبادرة.