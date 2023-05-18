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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معسكر وودية للمنتخب الأوليمبي قبل أمم إفريقيا للشباب

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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اقترب المنتخب الأوليمبي المصري من خوض فعاليات بطولة الامم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، والمقرر اقامتها في المغرب. 
وقرر الجهاز الفني للفراعنة الشباب خوض معسكر قبل السفر الي المغرب بأسبوع، في مدينة الاسكندرية. 
استقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي، و يكون السفر للمغرب بعد أيام من انطلاق المعسكر.
ومن المفترض ان يخوض الفراعنة مباراة ودية خلال المعسكر الاخير لم يتم تحديد المنافس حتي الان.

المنتخب الأوليمبي المصري معسكرا مغلقا