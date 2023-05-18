الغش بامتحانات نهاية العام.. تعرف على عقوبة تصوير وتسريب الأسئلة ؟

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من امتحانات الشهادة الإعدادية والمنعقدة بعدد من المحافظات، فيما تداولت أيضا نماذج من أسئلة طلاب الصف الثاني الثانوي ببعض الإدارات التعليمية.

كما تداولت نماذج من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب بدء الامتحان، فيما تم تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وإلغاء الامتحان على أن يؤديه الطلاب السبت المقبل.

وتنشر “البوابة نيوز”، أبرز الإجراءات القانونية والعقوبات بشأن وقائع الغش، خاصة فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم 12 يونيو المقبل.

وجاءت أبرزها حسب قانون الغش، الآتي:

بالنسبة للطلاب.. يعاقب بالحرمان لمدة عامين من دخول الامتحانات، وتلغى نتيجة العام الدراسي الحالي وتحرم من دخول الامتحانات العام المقبل أيضا، مع مجازاة الملاحظين.

عقوبة اصطحاب التليفون المحمول:

العقوبة لا تقل عن سنة، فى حالة إن كان التليفون مغلقًا، وغرامة من ١٠ آلاف لـ ٥٠ ألف جنيه، والحرمان من الامتحان.

وفيما يخص رئيس اللجنة يتم خصم ما لا يقل عن شهرين، مع حرمانه من عمل الامتحانات لمدة من 3 إلى ٥ أعوام

حيازة الطالب أوراقًا للغش:

حيازة الطالب أى وسيلة غش سواء إلكترونية أو تقليدية سوف يعرض للعقوبة، القاعدة واضحة، طبقا للقواعد والأحكام، يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها، كل من صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات، وأجوبتها، قبل عقد اللجان، أو فى أثنائها، سواءً وقع الفعل داخل اللجنة، أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بنظام الامتحانات.

عقوبة التسريب، هي السجن، مدة لا تزيد عن 3 سنوات وهذا شأن النيابة وتحقيقاتها.



الشهادة الإعدادية: يحال المتسببين في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للتحقيق مع توقيع أقصى عقوبة، ويتم استبعاد ورئيس لجنة توزيع الأسئلة ومسئول المطبعة السرية بالمديرية ومسئولو مراكز التوزيع.