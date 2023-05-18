أرسنال يحصن حارسه رامسديل بعقد طويل الأمد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد تعاقده مع حارس المرمى آرون رامسديل، بعقد طويل الأمد، ليواصل مسيرته داخل قلعة الجانرز.

وحصن أرسنال، حارسه الإنجليزي آرون رامسديل من أعين الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وجدد النادي اللندني تعاقده مع رامسديل لمدة 5 مواسم أخرى، لينتهي عقده في عام 2028، بعد أن كان عقده السابق ينتهي في صيف عام 2025 مع إمكانية التجديد لسنة أخرى.

وانضم رامسديل إلى أرسنال، قادمًا من شيفيلد يونايتد في صيف عام 2021 مقابل 24 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات رائعة مع الجانرز، أسهمت في دخول الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2022-2023 مع مانشستر سيتي، كما تواجد مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وخاض الحارس صاحب الـ25 عامًا مع أرسنال 76 مباراة، حافظ خلالهم على نظافة شباكه 28 مرة واستقبل 86 هدفًا.

وقال مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال بعد تجديد عقد رامسديل، عبر موقع النادي الرسمي: «نحن سعداء بتجديد تعاقد رامسديل، إن تطوره هنا خلال العامين الماضيين كان استثنائيًا، ومساهماته وتأقلمه كانا رائعين».

وأضاف: «إنه أمر عظيم أننا نستمر في بناء المستقبل مع أكبر مواهبنا في فريقنا الشاب، نتطلع جميعًا للاستمتاع بسنوات أخرى عديدة مع آرون اللاعب والشخص في النادي».