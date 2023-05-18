الجريمة والعقاب.. الحبس 5 سنوات ينتظر المتهم بالاتجار فى الشابو ببولاق الدكرور

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس مسجل خطر، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الآيس "الشابو" وعدد من الأسلحة النارية والبيضاء بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



وقال المستشار القانوني، علاء مسلم، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من صدر أو استورد أو زرع مادة مخدرة.

وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العقوبات تختلف بحسب المادة المخدرة المضبوطة؛ حيث إن هناك مواد ضعيفة التخدير ومواد شديدة التخدير، موضحاً أن عقوبة ترويج المواد ضعيفة التخدير مثل العقاقير المخدرة والحشيش داخل البلاد هي الحبس من عام وحتى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، وعقوبة ترويج المواد المخدرة من الهيروين والكوكايين تتراوح بين المؤبد 25 سنة والإعدام.