السفارة الليبية تهدي رئيس جامعة قناة السويس درع الملحقية الثقافية تقديرا لجهوده

أهدى الدكتور إسماعيل الهادي المستشار الثقافي للسفارة الليبية بالقاهرة، درع الملحقية الثقافية والأكاديمية للسفارة الليبية للدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس؛ تقديرًا لمجهوداته ورعايته للطلاب الليبيين، والتنسيق بين الجانبين مما أدى لزيادة أعداد الطلاب الوافدين من ليبيا للدراسة، والراغبين فى الإلتحاق بالجامعة، كما أثنى على قيام جامعة القناة بتذليل كافة الصعوبات والعقبات التى قد تواجه الوافدين الليبيين بالجامعة.

ومن جانبه قام الدكتور ناصر مندور بإهداء درع جامعة قناة السويس للمستشار الثقافي؛ لمساهماته الفعالة في تعزيز العلاقات بين الملحقية الثقافية الليبية وجامعة قناة السويس.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها اليوم الدكتور إسماعيل الهادي المستشار الثقافي لجامعة قناة السويس.

كما قدم "الهادى" درع آخر للدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مثمنًا مجهوداته فى التنسيق بين الجانبين؛ لتزويد الطلاب اللبييين من دارسي الماجستير والدكتوراة بكافة الإحتياجات الخاصة بتسهيل دراستهم بالجامعة.

وعلى هامش اللقاء قام المستشار الثقافي الليبيى بزيارة كلية التجارة جامعة قناة السويس؛ للاطمئنان على أحوال الطلاب الليبيين بالكلية، وكان فى إستقباله الدكتور أشرف غالى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد جمال خطاب المدرس بقسم الإقتصاد بكلية التجارة، كما تابع "الهادي" جولته بحضور سمينار بكلية العلوم للباحثة حنان خالد مجاهد.