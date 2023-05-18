رئيس جامعة بورسعيد يشهد الملتقى الأول لخريجي التربية الرياضية

شهد الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، ملتقى خريجي كلية التربية الرياضية الأول، بحضور الدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن غطاس، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور أحمد عبد القادر عميد كلية التربية الرياضية.

يأتي الملتقى في إطار سعي جامعة بورسعيد الاحتفاء بخريجي الكلية من المتميزين في جميع المجالات، والقاء الضوء عليهم وتفعيل خطوات تواصل بينهم جمعيًا.

وأكد الدكتور جلال سالم على أن هذا الملتقى فرصة عظيمة للقاء اصدقاء الدراسة الذين تخرجوا في سنوات مختلفة دراسيا، وحالت الظروف دون اللقاء بينهم.

وأعرب الدكتور أحمد عبد القادر عن سعادته بهذا الملتقى وبالأخص دعم رئيس الجامعة لإقامته على أكمل وجه حتى يخرج بالشكل اللائق للجامعة وأبنائها الخريجين.

وأكد رئيس الجامعة على أن كلية التربية الرياضية تضم العديد من الكوادر العلمية والتعليمية، وهذا ظهر جليا بهذا الملتقى الذي يضم كوادر العديدة من خريجي الكلية في عديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وأصبح لهم شأن كبير في وظائفهم المختلفة.