المنسق العام للحوار الوطني: الإمساك بفكرة الهوية يبدأ من التعليم

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن لجنة الثقافة والهوية الوطنية تضم 4 قضايا، يندرج تحت كل قضية عدد من المحاور التي تتناولها.

وأشار خلال كلمته في الجلسة الأولى بلجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي "الهوية الوطنية" إلى أن اللجنة تتناول قضايا المؤسسات والسياسات الثقافية نحو فاعلية وعدالة، الاي تتناول مؤسسات الدولة والمجتمع الاهلي، والمؤسسات الخاصة، كمان ان الصناعات الثقافية تتناول دراما السينما والمسرح، والنشر والترجمة والموسيقى، كما تتناول حرية دعم وتشجيع الابداع وحريته.

وأضاف أن الكثير مما قيل في هذه الجلسة حول الهوية الوطنية، سيكون محل لجان أخرى كالتعليم والشباب، مؤكدا أن إدارة الحوار ومجلس أمناءه راعى هذا منذ البداية، فجميع المخرجات من أي لجنة تتعلق بلجنة اخرى سيكون بينهما في نهاية الأمر وقبل صياغة مخرجات الحوار الوطني اجتماعات مشتركة.



وتابع رشوان: “لدى بعض الرأي بأنني شعرت بفزع عند حديث البعض منكم عن الهوية الوطنية، والأمر ليس بهذا السوء، نعم هناك تعدد بالفعل والآفة الكبرى هي التعليم، والانواع الكثيرة للتعليم بما تحمله من لغة، والإمساك بالهوية الوطنية يبدأ من التعليم”.

ولفت المنسق العام إلى مد الموعد المحدد لتلقي المقترحات التشريعية حول قانون الانتخابات ضمن المحور السياسي، إلى الأربعاء المقبل الموافق 24 مايو 2023، بناء على طلب بعض الاحزاب السياسية.