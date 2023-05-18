وزارة الشباب تطلق فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الاول للدول العربية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، متمثله في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة ١٦-٢١ مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، أن وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، تحرص علي التوسع في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية للشباب المصري والعربي بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتوطيد العلاقات بين الوفود العربية.

تضمنت فعاليات اليوم الأول من الملتقي تنفيذ أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية في الطاولة والدومينو والدارتس بين المشاركين بالملتقى، وأعرب المشاركون عن سعادتهم بتلك الأنشطة الرياضية والأجواء التنافسية المتميزة داخل الملتقى.



ويشمل البرنامج الخاص بالملتقى مجموعة من الجلسات الخاصة بالتنمية الرياضية والتنمية الشاملة، وبعض الألعاب الرياضية والمسابقات الرياضية الترفيهية التى تهدف إلى توطيد العلاقات بين الوفود العربية مثل ألعاب ( الشراع، الدارتس، كرة القدم الشاطيء، الراكيت، مسابقات القوس والسهم، مسابقات الطاولة والدومينو، كرة السرعة)، كما يشمل البرنامج رحلة هايك لمسافة ١٠ كم، وتخييم ومسابقات الملاحة الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم ماراثون للجري والدراجات للوفود المشاركة بالملتقى.

ويشتمل البرنامج على ١٠ جلسات وهي"التنمية الرياضية والتنمية المستدامة، التنمية الرياضية لشباب قادة المستقبل، تنمية مهارات سوق العمل في قطاعات الرياضة، تنمية مهارات قيادات التنمية الرياضية، استراتيجية الرياضة والتنمية المستدامة، أسس وضع استراتيجيات ادارة تنمية الرياضة، استراتيجيات الرياضة للجميع، الرياضة للجميع والتنمية المجتمعية، التنمية المجتمعية والتطورير المجتمعي، مبادرات التنمية الرياضية في الوطن العربي (عرض حالة)".

جدير بالذكر أن ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية يشارك فيه وفود ١٦ دولة عربية وهى(السودان، قطر، الإمارات، ليبيا، الأردن، لبنان، الجزائر، الصومال، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الكويت، العراق، تونس المغرب)، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقى.