بمشاركة 21 دولة.. بطولة الجونة الدولية للإسكواش للرجال والسيدات تنطلق 26 مايو

تنطلق بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، يوم 26 مايو، والتي تستمر لمدة 8 أيام حتى 2 يونيو، وذلك فى مدينة الجونة، فى نسختها الـحادية عشر، بعد نجاح دام 10 سنوات.



تقام البطولة تحت رعاية وزارتى الشباب والرياضه، والسياحة والأثار، وكذلك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، البنك التجاري الدولي مصر سى اى بى، وتُعقد بتنظيم مدينة الجونة وأى ايفنتس.



وبعد نجاح دام 10 سنوات، تبدأ مدينة الجونة عقد جديد من استضافة البطولة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، حيث تعتبر البطولة واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، تقام البطولة هذا العام بمشاركة 96 لاعب من 21 دولة.



وشهدت النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA تتويج كل من مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي وهانيا الحمامي، لاعبة نادي وادي دجلة بلقب البطولة، وعلى مدار العشرة دورات الماضية شارك في البطولة 712 لاعب، من 31 دولة.