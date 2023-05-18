محافظ شمال سيناء: تقديم كل التسهيلات لإعادة تشغيل السيرك القومي بالعريش

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الدور التنويري الذي تقوم به وزارة الثقافة في محافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات الفنية.

وأشار المحافظ خلال لقائه وفد من وزارة الثقافة برئاسة المخرج عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وبحضور وليد طه، مدير السيرك القومي، وليد الجلاد، مدير مسرح البالون، ورمضان سرحان، عضو مجلس الشيوخ، عودة الحياة الي طبيعتها في مختلف مدن المحافظة.

وأضاف شوشة، أنه خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة أقيم مهرجان للهجن بعد توقف لعدة سنوات بسبب الظروف التي مرت بها المحافظة، وحفل فني كبير بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان محمد منير، وهو بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن شمال سيناء آمنه، وأن الحياة عادت لطبيعتها.

ووجه المحافظ بسرعة العمل على إعادة تشغيل السيرك القومي بالعريش، فضلًا عن تخفيض قيمة تذاكر الدخول للسيرك بقيمة 50% بالنسبة لأسعار التذاكر في القاهرة، مؤكدًا على قيام المحافظة بتقديم كافة التسهيلات حتي يتم افتتاح السيرك خلال عيد الأضحى المبارك. من جانبه أكد المخرج عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، على قيامه علي رأس لجنة من وزارة الثقافة بزيارة شمال سيناء وتفقد موقع السيرك القومي بالعريش ووضع تقرير تمهيدًا لإعادة تشغيله بعد توقف منذ 2011 بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة.

وذكر وليد طه مدير السيرك القومي، على مشاركة السيرك في المهرجان العالمي لفنون السيرك في دولة فيتنام ممثلا لمصر بحضور 8 دول، وحصوله علي المركز الثاني في العروض المقدمة. أشار طه، أنه يتم التنسيق مع المحافظة لدخول الخيمة الكبيرة والمعدات والأدوات الخاصة بالسيرك والحيوانات المفترسة"6 أسود" تمهيدًا لاعادة افتتاحه في اسرع وقت لخدمة أبناء سيناء، لافتًا الي تقديم عدد من العروض بمشاركة الفرق الفنية الشهيرة، لافتًا الي أن أسعار تذاكر الدخول للسيرك في القاهرة هي 50 جنيهًا، 75 جنيهًا، 100 جنيهًا، و150 جنيهًا، فضلا عن وجود تخفيضات للمجموعات.

وقال وليد الجلاد مدير مسرح البالون، انه يتم تقديم عدد من الفقرات والعروض الفنية والمسرحية من خلال السيرك، فضلًا عن عروض الحيوانات المفترسة والاليفة والسحر والخيال والاكروبات العالمية والبهجة والمرح مع مهرجي السيرك. من ناحية أخري قامت لجنة وزارة الثقافة بمعاينة موقع السيرك القومي بأرض الكارنتينا في مدينة العريش، لوضع تقرير شامل، تمهيدًا لإعادة تشغيله وافتتاحه أمام المواطنين.