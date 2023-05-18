قبل مواجهة الليلة.. تاريخ 24 لقاء بين الزمالك وأسوان

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره أسوان، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعد لقاء اليوم الـ 25 في تاريخ مواجهات الفريقين بين بطولتي الدوري والكأس، بواقع 23 مباراة في الدوري ومباراة في الكأس، وشهدت المواجهات السابقة على تحقيق الفريق الأبيض للفوز في 15 مباراة، فيما فاز أبناء الجنوب في مباراتين وكان التعادل حاضرًا في 7 مواجهات.

وتمكن أسوان من تحقيق الفوز في آخر مواجهة جمعته بالزمالك خلال ذهاب دوري الموسم الحالي، بهدفين مقابل هدف، على استاد أسوان.

يأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.