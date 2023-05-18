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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

براءة متهم ومعاقبة 3 آخرين بالمؤبد في «خلية الزيتون الأولى»

ارشيفية
ارشيفية
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قضت  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، ببراءة متهم ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، بتهمة الانضمام لخلية إرهابية في القضية التي تحمل رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بخلية الزيتون.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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براءة متهم بالمؤبد خلية الزيتون الأولى