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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة شاملة لجامعة جنوب الوادي بقرية الأشراف القبلية مركز قنا

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة شاملة بقريه الاشراف القبلية التابعة لمركز قنا وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للجامعة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي على حرص الجامعة على توجيه القوافل الشاملة للقرى لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية بما يساهم في بناء الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، وأشار رئيس الجامعة الى قيام الأطباء المشاركين بالقافلة بمناظرة 660حالة من أبناء القرية في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج المجاني للحالات.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة شملت توقيع الكشف لعدد65 حالة أمراض باطنة و200 حالة رمد و128 عظام و59 أنف وأذن وحنجرة و 15نساء وتوليد و98 أطفال و67 جلدية و21 نفسية وعصبية، وسبع حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما شملت القافلة حملة للتوعية ضد مخاطر الإدمان شهدت عقد جلسات التوعية مع مختلف المراحل العمرية وتوزيع المطبوعات والملصقات وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان.

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