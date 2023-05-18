تجديد حبس عاملين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاملين لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما مبلغ مالى "عملة أجنبية".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبلغ المالي بقصد الاتجار به خارج نطاق السوق المصرفي بقصد تحقيق الأرباح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.