اختتام الدورة التدريبية لمسئولي الأندية والمراكز بشمال سيناء

اختتمت الإدارة الاستراتيجية بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الدورة المكثفة لصقل العاملين بمراكز الشباب والأندية، التابعين للمديرية لإدارتي بئر العبد ورمانة.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الدورة التدريبية لصقل قدرات العاملين بمراكز الشباب والأندية لرفع مستوى الموظفين لتأدية العمل المجتمعي وتحقيق الغرض التي تسعى إليه وزارة الشباب و الرياضة، والتي تدخل في خطة عمل أندية والمراكز 2023/2024، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

تم تنفيذ الدورة التدريبية على مدار يومين، وتم عقد التدريب الذي يستهدف العاملين بمراكز الشباب والأندية (مسئول الخطة – المخازن – العضوية -والمشرف المالى) من خلال رفع مهارات التواصل الفعال، وكيفية وضع الخطة، وكيفية الترويج للأنشطة، وذلك بحضور عزيزة محمود مدير الإدارة الاستراتيجية، وأحمد عطوة مدير إدارة الهيئات، وعلاء مؤمن مسئول المخازن بالمديرية ، وعلاء الجغنة مسئول التفتيش المالي بالمديرية.

تطرق التدريب إلى الأولويات والمستهدفات التي ترغب وزارة الشباب و الرياضة فى تحقيقها ضمن برنامج عمل الحكومة و رؤية مصر 2023 تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ، وذلك من خلال تنفيذ حزمة الأنشطة و البرامج المختلفة الهادفة إلى تمكين وصقل مهارات الشباب وبناء قدراتهم، وتكثيف البرامج الشبابية والرياضية المقدمة.

كما قدمت عزيزة محمود مديرة ادارة الإستراتيجية، عرضاً تفصيلياً حول نتائج المشروعات التي نفذتها الوزارة العام الماضي ، والتصور المتعلق ببرامج الوزارة العام المقبل من حيث الأهداف وآليات التنفيذ ، والأماكن المحددة لها ، وإعداد النشء والشباب المستهدف مشاركتهم ، وذلك وفق رؤية واستراتيجية الوزارة .

جدير بالذكر أن الأندية والمراكز تعمل كمراكز خدمة مجتمعية بالمحافظات ، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية من خلال إستخدام التقنيات الرياضة .