أستاذ دراسات بيئية : ذوبان الجليد تنتج عنه تداعيات خطيرة على كوكب الأرض

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية والتغيرات المناخية، إن جامعة نرويجية قامت بعمل دراسات تنبؤية مستقبلية حول ما يمكن حدوثه في المستقبل نتيجة ذوبان الجليد، وذلك بناء على مؤشرات ومعلومات عن فترة سابقة وهي من ١٩٩٠ وحتى ٢٠١٩.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز ، اليوم الخميس، أن هذه الفترة شهدت اعلى معدل خسائر للكتل الجليدية، وتضمنت الدراسة انه حال استمرار هذا المعدل مستقبلا في المنطقة الجليدية الجنوبية والتي تشكل اكثر من 30 مليون كيلومتر مكعب من الجليد، سنفقد اكثر من 65% من المنطقة الجليدية وبالتالى يرتفع سطح البحر بحوالي 58 متر وهو امر كارثي.

كما لفت الى أن ارتفاع مستوى البحر ينتج عنه تداعيات خطيرة على الحياة بشكل عام، وابرز هذه التداعيات هي غرق المدن الشاطئية وحدوث هجرة بيئية وكذلك تأثيرات سلبية على التنوع البيولوجي في الأرض.