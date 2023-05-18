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الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. انطلاق أولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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تنطلق اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.
وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
 وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية.
وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

الحوار الوطني المحور المجتمعي المواطنين