تداول امتحان اللغة العربية بعد دقائق من بدء امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية، بمحافظة القليوبية، بعد مرور عدة دقائق على بدء الامتحان، حيث يؤدي 102 ألف 816 طالب الامتحان في 473 لجنة.



من جانبه أكد مصدر مسؤل بمديرية التربية والتعليم أن تداول الامتحان بعد بدء اللجان لا يعد تسريب وسوف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.

وكان قد عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا موسعا مع مديري العموم بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، لمناقشة آخر الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية غدا الخميس.

وناقشت مدير تعليم القليوبية، مجموعة من النقاط الهامة منها التأكيد على تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ممن ليس لديهم موانع برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة، المراحل، الأمن، التوجيه الفنى حسب كل مادة، واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما أكدت مدير تعليم القليوبية، على التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، مشددة على منع الغش منعا نهائيا داخل اللجان الامتحانية والالتزام بقانون 205 لسنة 2020 لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا فى اللجان من قبل الطالب أو الملاحظ فى اللجنة الامتحانية.