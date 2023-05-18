رئيس مدينة الحسنة يفتتح خط إنتاج جديد بمصنع الأسمنت الأبيض وسط سيناء

افتتح سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، خط إنتاج جديد بمصنع أسمنت سيناء الأبيض بوسط سيناء، وذلك ضمن بروتكول التعاون المشترك بين رئاسة مركز ومدينة الحسنة ومصنع الأسمنت بوسط سيناء، حيث شهد رئيس مدينة الحسنة افتتاح خط إنتاج جديد بالمصنع، مشيدا بتلك المنظومة الاقتصادية، خاصة بعدما أصبحت منطقة وسط سيناء ضمن المناطق الواعدة تنمويا بعد افتتاح عدد من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات على أراضيها وخاصة المجمع الصناعي العملاق لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت والمشروعات التنموية الأخرى التي أسهمت في أحداث نقله نوعية في مستوى الخدمات وفتح أفاق جديدة نحو التنمية الشاملة بالمنطقة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء في إطار اهتمام الدولة بمنطقة وسط سيناء ودعم الاقتصاد الوطني بها، والتي ينعكس مردودها على المنطقة بتقديم نهضة شاملة في شتى المجالات وخلق كثافة سكانية من خلال إتاحة فرص عمل لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وعلى تشجيع تلك الصناعات الاقتصادية الموجودة بالمنطقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

وقد التقى رئيس مدينة الحسنة بكل من أيمن عبد الصبور مدير عام مصنع أسمنت الأبيض بوسط سيناء وبحضور الدكتور ألبير توبا ريبري العضوالمنتدب الإيطالي والمدير التنفيذي بالمصنع والدكتور ديفيد ماجد مندوب السفاره الإيطالية بالمصنع.

وعلى هامش الزيارة قام ألبير توبا ريبري العضو المنتدب والمدير التنفيذي بالمصنع بإهداء رئيس المركز والمدينة درع التميز نظرا لجهوده والتعاون المثمر والفعال بين رئاسة مركز ومدينة الحسنة ومصنع الأسمنت الأبيض بوسط سيناء في مختلف المجالات.

ومن جانبه قام رئيس المركز والمدينة بتقديم خالص الشكر لجميع العاملين على الجهد المبذول في تطوير أداء الإنتاج داخل المصنع.