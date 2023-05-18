اليوم.. منتخب الشاطئية يواجه موريتانيا في كأس العرب بالسعودية

يلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية مساء اليوم مع منتخب موريتانيا في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للكرة الشاطئية المقامة بالسعودية.



وفي تمام السابعة مساء اليوم يلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية مع نظيره منتخب موريتانيا على شاطئ كورنيش الحمراء بمدينة جدة بالسعودية، في لقاء يأتي ضمن دور الثمانية لكأس العرب.



ونجح منتخب مصر للكرة الشاطئية في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث فاز الفراعنة في 3 لقاءات على التوالي بالدور الأول للبطولة.



وافتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على منتخب قيرغيستان بالجولة الأولى لدور المجموعات، وفي الجولة الثانية فاز الفراعنة على منتخب عمان، قبل أن يختتم منتخب مصر مشواره في الدور الأول بالفوز على منتخب فلسطين.



وفي حال نجح منتخب مصر في تخطي عقبة نظيره الموريتاني في لقاء اليوم سيتأهل لملاقاة الفائز من مباراة السعودية وفلسطين في الدور نصف النهائي للبطولة.