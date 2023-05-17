حسام زكي: وزراء الخارجية العرب أقروا جميع مشروعات قرارات قمة جدة.. فيديو

قال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية العرب للقمة العربية 32 في جدة، أقرت جميع مشروعات القرارات التي سترفع أمام القمة.

وأضاف "زكي"، في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الجلسة التحضيرية سادتها أجواء إيجابية والسائدة منذ بداية الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب.

وأشار إلى أنه من أبرز المشروعات التي اتخذ من شأنها القرارات هي تطورات الأوضاع في السودان وعدة قرارات عن القضية الفلسطينية كما هو معتاد للتعامل مع الوضع المؤسف الحالي.

كما بحثت الجلسة التدخلات الإيرانية وتم تحديثه في ضوء الاعتبارات الجديدة التي شهدتها المنطقة عقب الاتفاق الإيراني السعودي، بالإضافة إلى قرار عن التدخلات التركية تم تحديثه وفق التطورات التي حدثت في العلاقات التركية المصرية.

في وقت سابق انطلق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في جدة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات بأجندة القمة العربية.

انطلقت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة خلال الأيام الماضية.

ويناقش الاجتماع التحضيري، للقمة التي تحمل عنوان "قمة التجديد والتغيير"، ملفات السودان وفلسطين وسوريا.

وتُجرى في اجتماعات المندوبين مناقشة التوصيات ومشروعات القرارات، التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده غدًا، إذ جرى اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ومن المقرر أن يحضر القادة العرب يوم الجمعة القادم لبدء أعمال القمة العربية ومناقشة أهم القضايا العربية والدولية في العاصمة السعودية الرياض.