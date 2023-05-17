ضبط المتهمين بقتل شخص في مشاجرة بقليوب

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على اثنين من المتهمين بقتل صاحب محل حلويات بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بسبب مشاجرة على قطعة جاتوه، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها للقبض على باقي المتهمين، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة قليوب، بحدوث مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى "م. ح"، صاحب محل حلويات، حيث اشترت طفلة حلويات منه وعندما عادت لاسترجاعها رفض بسبب العبث بها، وعندما أخبرت الطفلة عائلتها تعدى 4 أشخاص عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق.