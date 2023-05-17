أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وبيلاروسيا تؤكدان التزامهما بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتقاومان محاولات تسييسها.

وذكر وزيرا خارجية روسيا وبيلاروسيا في بيان مشترك، بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "نؤكد مجددا الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونساهم في تعزيزها ونقاوم محاولات تسييسها".

ودعا البيان إلى نزع التسييس عن المنظمة واستعادة سلطتها من أجل حظر الأسلحة الكيماوية.

وأشار البيان إلي أن "موسكو ومينسك تعملان على منع حدوث سباق تسلح في الفضاء وتسعى إلى بدء مفاوضات لوضع أداة دولية مناسبة لذلك وتؤيد عولمة مبادرة عدم كونك أول من يستخدم الأسلحة في الفضاء".

وأضاف البيان أن "روسيا وبيلاروسيا تتعاونان في مجال السلامة البيولوجية ومكافحة الأنشطة العسكرية - البيولوجية للبلدان الثالثة القريبة من حدودها وننسق الإجراءات المتعلقة بنزع الأسلحة الكيميائية وعدم انتشارها".