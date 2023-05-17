مصرع شخصين في انقلاب سيارة نقل بحدائق أكتوبر

لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة نقل بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقي الرائد فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخصين جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.