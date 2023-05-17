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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تدهس 3 أشخاص من أسرة واحدة أعلي دائري صفط اللبن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي طفل 3 سنوات مصرعه بينما أصيبت شقيقته وجدته لوالده جراء اصطدام سيارة مسرعة بهم أثناء محاولتهم عبور الطريق الدائري نزلة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلي الطريق الدائري نزلة صفط اللبن بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي مسرعة ب3 أشخاص أثناء محاولتهم عبورهم الطريق مما تسبب في مصرع طفل 3 سنوات وإصابة كلا من شقيقته وجدته لوالده جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي بولاق الدكرور العام تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة تحديد السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

3 أشخاص اصطدام سيارة بولاق الدكرور