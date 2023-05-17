جامعة المنيا تطلق قافلة متكاملة لقرية كوم الحاصل التابعة لمركز مغاغة

أطلقت جامعة المنيا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قافلة متكاملة جديدة لخدمة أهالي المحافظة من سكان القرى الأكثر احتياجًا، ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي استهدفت خلال فعالياتها خدمة أهالي قرية كوم الحاصل التابعة لمركز مغاغة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية، وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

أشاد د. "عصام فرحات" بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا على أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ635 حالة من أهالي القرية في 9 تخصصات طبية، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية صحية حول "الإدمان"، وتدشين حملة للحفاظ على البيئة ومنع إلقاء المخلفات في المجاري المائية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن فعاليات القافلة شارك بها فريق متكامل من أطباء الجامعة المتميزين في التخصصات الطبية المتنوعة، وفريق من كلية الصيدلة والتمريض والزراعة، إلى جانب فريق تنظيمي من طلاب كلية التربية الرياضية.