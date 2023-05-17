وزارة الشباب تنظم ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية

تنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة (١٦-٢١)مايو الجاري بمدينة الغردقة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة.

يشارك في الملتقي وفود ١٦ دولة عربية وهى( السودان، قطر، الإمارات، ليبيا، الأردن، لبنان، الجزائر، الصومال، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الكويت، العراق، تونس المغرب)، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية هذا الملتقى، والذي يأتى في نسخته الأولى، بهدف تعظيم دور التنمية الرياضية وتوسيعها والإستفادة من أهميتها، وكذا تبادل الخبرات والثقافات بين جميع الوفود من الدول العربية المشاركة.

وعقب وصول الوفود العربية، تم عقد الاجتماع الترحيبي بالمشاركين في الملتقى، وتضمن شرح توضيحي لما سيتضمنه البرنامج خلال الأيام المقبلة بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

يشمل البرنامج الخاص بالملتقى مجموعة من الجلسات الخاصة بالتنمية الرياضية والتنمية الشاملة، وبعض الالعاب الرياضية والمسابقات الرياضية الترفيهية التى تهدف الى توطيد العلاقات بين الوفود العربية مثل العاب ( الشراع، الدارتس، كرة القدم الشاطيء، الراكيت، مسابقات القوس والسهم، مسابقات الطاوله والدومينو، كرة السرعة)، كما يشمل البرنامج رحلة هايك لمسافة ١٠ كم وتخييم ومسابقات الملاحة الرياضية، بالاضافه إلى تنظيم ماراثون للجري والدراجات للوفود المشاركة بالملتقي.

ويشتمل البرنامج علي ١٠ جلسات وهي"التنمية الرياضية والتنمية المستدامة، التنمية الرياضية لشباب قادة المستقبل، تنمية مهارات سوق العمل في قطاعات الرياضة، تنمية مهارات قيادات التنمية الرياضية، استراتيجية الرياضة والتنمية المستدامة، أسس وضع استراتيجيات ادارة تنمية الرياضة، استراتيجيات الرياضة للجميع، الرياضة للجميع والتنمية المجتمعية، التنمية المجتمعية والتطورير المجتمعي، مبادرات التنمية الرياضية في الوطن العربي (عرض حالة)".