“حقوق الإنسان” يشيد بالخدمات الطبية بمستشفى العباسية للصحة النفسية.. صور

استقبلت مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اليوم الأربعاء، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، للاطمئنان على المترددين علي المستشفى والمستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة، يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتمع بعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى، واطلع على منظومة العمل وسير العملية العلاجية من لحظة دخول المريض إلى المستشفى حتى تمام شفائه.

وأضاف "عبد الفغار"، أن الوفد أجرى جولة تفقدية لعدد من العيادات والأقسام بالمستشفى، شملت (عيادة واحة لعلاج الصدمات النفسية، والعيادة الخارجية للأطفال والمراهقين، ومركز التوحد، أقسام السيدات، وقسم المسنين "رجال"، بالإضافة لقسم علاج الإدمان "وحدة إعادة التأهيل").

وأكدت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، أهمية تضافر الجهود بين الجهات المختلفة سواء من القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني، لصالح المستفدين من الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، طبقا للمنهجيات العلمية السليمة، مشيرة الى ان هناك توسع فى خدمات الصحة النفسية، ودمج خدماتها بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن مبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالخدمات داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بعدما استمعت إلي آراء المترددين والمستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة والذين أشادوا بمستوى الخدمة، وطريقة العلاج، ومدى كفاءة الفرق الطبية.

وأضافت، أن الزيارة كانت بمثابة فرصة للتعرف بشكل أوسع على خدمات الصحة النفسية التي تقدمها الدولة المصرية، والرؤي المستقبلية، التي تتبناها وزارة الصحة والسكان في تطوير منظومة الصحة النفسية فى مصر.

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