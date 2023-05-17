رئيس جامعة الأقصر يؤكد استقرار امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة.. صور

أكد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، استقرار امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الفنون الجميلة، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها برفقة الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، لمتابعة سير أعمال امتحانات نهاية العام بلجان كلية الفنون الجميلة.

وتفقد رئيس الجامعة، لجان الامتحانات لأقسام النحت وغيرها، مؤكدا على انتظام وحسن سير عملية الامتحانات، منذ بدايتها دون وجود أية عقبات أو شكاوى، بالتزامن مع حرص إدارة الكلية على تطبيق توجيهات الجامعة والتزام الطلاب بالإرشادات والتعليمات الخاصة بعملية الامتحانات.

واطمأن رئيس جامعة الأقصر، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

كما أشاد الدكتور حمدي حسين، بتجهيزات الكلية للامتحانات، وكذلك تواجد القيادات والأساتذة في قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تطبيق خطتها لتذليل أية عقبات قد تطرأ خلال سير الامتحانات.

من جانبه قال الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، إن امتحانات الفرقة الرابعة بأقسام الجرافيك والتصوير والديكور والنحت بدأت يوم 14 مايو الجاري وتستمر حتى 3 يونيو المقبل، على أن يبدأ الطلاب في إعداد مشروعات التخرج من يوم 4 يونيو حتى 9 يوليو المقبل.

وكان مجلس شئون التعليم والطلاب، قد اعتمد المجلس جداول امتحانات نهاية العام، لفرق النقل بكلية الفنون الجميلة، على أن تبدأ من يوم 24 مايو، وتنتهي في يوم 22 يونيو المقبل.

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