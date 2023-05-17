الزمالك و4 أندية يترقبون موقف موسيماني مع الأهلي السعودي

أكدت صحيفة ""thesouthafrican، الجنوب أفريقية، وجود العديد من الأندية التي تترقب موقف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي، من الرحيل أو البقاء مع الفريق خلال منافسات دوري الموسم القادم، بعد قيادة الفريق للتأهل لدوري الدرجة الأولى السعودي.

وأكدت الصحيفة أنه تم ربط موسيماني بالفعل بأندية منافسة في المملكة العربية السعودية، دون ذكر أسماء محددة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 5 أندية أبدت اهتماما بالتعاقد مع بيتسو موسيماني، وهم الوداد البيضاوي، والرجاء البيضاوي، والزمالك، وفريق سعودي.

ويعتبر كايزر تشيفز أيضًا خيارًا معقولًا لموسيماني، نظرًا لأنه سيسمح للمدرب الجنوب أفريقي بالعودة إلى أرض الوطن.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في المواجهة المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ28، من مسابقة الدوري المصري.