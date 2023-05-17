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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

فيديو جراف .. دور أبي حذيفة السوداني في فتح الطريق للجهاديين على الأراضي السودانية

ارشيفية
ارشيفية
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إعداد: هناء قنديل 

ـ أصدر دار نشر  “بيت المقدس” الجاهادس كتابًا لمنظر الجماعات المتطرفة أبي حذيفة السوداني 

ـ أبو حذيفة السوداني يعد أحد رفقاء أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة المقربين 

ـ وشارك في هجوم التنظيم على قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية فى 2001 

ـ وهو من أهم واضعي أطر وخطط تنظيم القاعدة لتشكيل فصيل على الأراضي السودانية

ـ التقارير الأمنية والإعلامية ربطته بتفجيرات 2007 في ضاحية سلمة بالخرطوم الجنوبية 

ـ وهو الآن على صلة وثيقة بوسائل إعلام يديرها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ سنوات 

ـ يعد أحد منظري جهود المصالحة التي تجري بين الفئات الجهادية التي ترعاها القاعدة فى سوريا. 

ـ كتاب أبي حذيفة يدعو عناصر “القاعدة” إلى استغلال حالة الفوضى التي يعيشها السودان

ـ الكتاب مكون من 83 صفحة ويحمل مجموعة رسائل إلى قادة الجماعات الإرهابية  وعناصرها 

ـ يدعو أبو حذيفة في الكتاب إلى التدفق على السودان وتأسيس وجود قوي لهم فيها

ـ يضع السوداني في هذا الكتاب مبررًا أيديولوجيا للجهاد ضد الدولة السودانية

ـ يدّعي أن وقت الجهاد في السودان قد حان بعد الاتفاق الدستوري الموقع  في البلاد عام 2020

ـ يروج إلى أن التحول الديمقراطي الذي تسعى السودان للوصول إليه مشروعا كافرا 

ـ يرى ضرورة حشد الجماهير من خلال استخدام الألفاظ الرنانة لضمان تأثر القلوب بفكر الجهاد 

ـ كتاب أبو حذيفة يحدد قواعد لتأسيس جناح جديد للقاعدة. 

- وكذلك الخطوات الواجب اتباعها لإنشاء تنظيم  فعال في السودان

ـ يعمل السوداني على تزويد الجهاديين بقائمة مرجعية يجب مراعاته عند اختيار الموقع 

ـ يشدد في كتابه على أهمية بناء خلايا حضرية في مدن مختلفة من أجل العمليات الخاصة 

ـ ويهدف إلى تشجيع الجهاديين على تشكيل جناح عمليات خارجي 

- يحمل الكتاب خطورة بالغة تنذر بإنهيار جهود العالم في مواجهة الإرهاب. 

- ويهدد بتراجع الآمال في القضاء عليه.

-لأنه يستغل الاضطرابات السودانية، في بناء إمبراطورية جديدة لتنظيم القاعدة 

- يسهل عليها التواصل مع عناصر داعش المنتشرة في بعض دول الجوار، مثل: تشاد، مالي، وليبيا -مما يصنع جبهة جديدة قادرة على تقويض أمن المنطقة.

أبو حذيفة السوداني أسامة بن لادن تنظيم القاعدة