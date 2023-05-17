فيديو جراف .. دور أبي حذيفة السوداني في فتح الطريق للجهاديين على الأراضي السودانية

إعداد: هناء قنديل

ـ أصدر دار نشر “بيت المقدس” الجاهادس كتابًا لمنظر الجماعات المتطرفة أبي حذيفة السوداني

ـ أبو حذيفة السوداني يعد أحد رفقاء أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة المقربين

ـ وشارك في هجوم التنظيم على قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية فى 2001

ـ وهو من أهم واضعي أطر وخطط تنظيم القاعدة لتشكيل فصيل على الأراضي السودانية

ـ التقارير الأمنية والإعلامية ربطته بتفجيرات 2007 في ضاحية سلمة بالخرطوم الجنوبية

ـ وهو الآن على صلة وثيقة بوسائل إعلام يديرها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ سنوات

ـ يعد أحد منظري جهود المصالحة التي تجري بين الفئات الجهادية التي ترعاها القاعدة فى سوريا.

ـ كتاب أبي حذيفة يدعو عناصر “القاعدة” إلى استغلال حالة الفوضى التي يعيشها السودان

ـ الكتاب مكون من 83 صفحة ويحمل مجموعة رسائل إلى قادة الجماعات الإرهابية وعناصرها

ـ يدعو أبو حذيفة في الكتاب إلى التدفق على السودان وتأسيس وجود قوي لهم فيها

ـ يضع السوداني في هذا الكتاب مبررًا أيديولوجيا للجهاد ضد الدولة السودانية

ـ يدّعي أن وقت الجهاد في السودان قد حان بعد الاتفاق الدستوري الموقع في البلاد عام 2020

ـ يروج إلى أن التحول الديمقراطي الذي تسعى السودان للوصول إليه مشروعا كافرا

ـ يرى ضرورة حشد الجماهير من خلال استخدام الألفاظ الرنانة لضمان تأثر القلوب بفكر الجهاد

ـ كتاب أبو حذيفة يحدد قواعد لتأسيس جناح جديد للقاعدة.

- وكذلك الخطوات الواجب اتباعها لإنشاء تنظيم فعال في السودان

ـ يعمل السوداني على تزويد الجهاديين بقائمة مرجعية يجب مراعاته عند اختيار الموقع

ـ يشدد في كتابه على أهمية بناء خلايا حضرية في مدن مختلفة من أجل العمليات الخاصة

ـ ويهدف إلى تشجيع الجهاديين على تشكيل جناح عمليات خارجي

- يحمل الكتاب خطورة بالغة تنذر بإنهيار جهود العالم في مواجهة الإرهاب.

- ويهدد بتراجع الآمال في القضاء عليه.

-لأنه يستغل الاضطرابات السودانية، في بناء إمبراطورية جديدة لتنظيم القاعدة

- يسهل عليها التواصل مع عناصر داعش المنتشرة في بعض دول الجوار، مثل: تشاد، مالي، وليبيا -مما يصنع جبهة جديدة قادرة على تقويض أمن المنطقة.