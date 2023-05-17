"شاعرات مبدعات".. ندوة في نادي أدب قصر ثقافة دمياط

عقد نادي أدب قصر ثقافة دمياط، ندوة بعنوان "شاعرات مبدعات"، أمس الثلاثاء، باستاد دمياط، حيث التقى مثقفو دمياط بإبداعات كوكبة من الشاعرات البارزات من أبناء المحافظة، منهن دينا لطفي، أمل البرمبالي، دعاء زيان، ميادة حبيب، مها الخواجة، هدير عزت، دلال أحمد، نهلة عبد العزيز، ملك ياسين، نسرين شوقي، عنود فايد، سما طبل، رودينا، رانيا رأفت.

وأوضح الكاتب حلمي ياسين، رئيس نادي الأدب بدمياط، أن الندوة تهدف إلى إعادة الشاعرات إلى نوادي الأدب، خاصة اللاتي توقفن عن كتابة الشعر، بالإضافة إلى الشاعرات الشابات من مختلف نوادي أدب دمياط، كما تم دعوة عدد من الطالبات اللاتي تجدن كتابة الشعر، والفائزات في مسابقة المبدع الصغير المنظمة من قبل وزارة الثقافة، كذلك الفائزات بمسابقة تالنت تحت سن ١٨ عاما التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد الكاتب الكبير سمير الفيل، عضو نادي أدب دمياط، بالندوة، ووصفها بأنها لم تحدث في أي ناد من قبل.

وفي الإطار نفسه عقد قصر ثقافة دمياط محاضرة بمركز شباب ستاد دمياط بعنوان "لماذا تختفي عبقرية الصغار عند الكبر"، أدارها الكاتب حلمي ياسين، وشارك بها الكاتب صلاح مصباح، الذى أكد على أن السبب يرجع إلى الخوف والتردد بالعلاقات الأسرية، خاصة مع الأب والأم فهما من أسباب عبقرية أو غباء الابن، كما رأى أن الاهتمام والإخلاص بالدراسة، ورعاية المؤسسة التعليمية سبب رئيسي في استمرارية العبقرية من فقدها ودفنها.

جاء ذلك ضمن الأنشطة الثقافية والأدبية ببرنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، خلال مايو الحالي، والذي يقام بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة أمل عبد الله، ويقدمه فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادى سلامة.

كما شهد برنامج الفرع عددا متنوعا من الفعاليات ومنها للأطفال حيث نفذ قصر ثقافة الطفل بدمياط ورشة فنية للرسم والتلوين وألعاب ذكاء أطفال مركز التعليم المبكر، إشراف وتدريب مي العشري وهبة الأخرس، بالإضافة لورشة ماسكات وإكسسوارات مستوحاة من مصر القديمة مع أطفال حضانة فريندز، إشراف وتدريب رانا ليل وهاجر اللبان، إلى جانب عدد من الورش الفنية المختلفة منها ورشة تفاعلية لزيادة الانتباه والتركيز لذوى الهمم بمركز حلم ابنى، تدريب رانيا شلتوت، وأخرى للرسم عن الأعياد مع دينا النجيرى، ضمن أنشطة قصر ثقافة دمياط، وشارك قصر ثقافة الطفل بورشة رسم وتلوين حديقة الحيوان مع أطفال حضانة طيبة، تدريب كل من مي ماهر وهبة الأخرص.

واستمرارا لاحتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط عقدت مواقع الزرقا والسرو محاضرات جاءت بعنوان "مشروعات التنمية فى محافظتي، دمياط تسير نحو انطلاقة جديدة لاستكمال خطة التنمية الشاملة"، تناولت أهم ما تم تنفيذه من مشروعات بأنحاء المحافظة، منها على المستوى الصحي تطوير مستشفى اليوم الواحد بمدينة رأس البر، كذلك افتتاح مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء، افتتاح شارع السفير الريدي بعزبة البرج، وعلى المستوى الثقافي، مشاركة وزارة الثقافة بالمكتبة المتنقلة لتزويد القرى والمدن بنشاط معرفي ثقافي، وعلى المستوى الرياضي تم افتتاح العديد من الملاعب الخماسية بعدد من قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى عمارات الإسكان بشطا ورأس البر.

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