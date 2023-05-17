"تطبيقات وسائط نقل الاتصالات" ورشة عمل بهندسة جنوب الوادي

نظمت كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، ورشة عمل بعنوان “تطبيقات وسائط نقل الاتصالات” بالتعاون مع مركز تدريب المصرية للاتصالات بقنا، وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

بحضور الدكتور منتصر عبد الستار رئيس قسم الهندسة الكهربية والدكتور هاني أحمد عطاالله الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية، والمهندس محمود فكري هباش مدير مركز تدريب المصرية للاتصالات بقنا والمهندس عبد المعبود عباس رئيس قسم معامل الاتصالات والمهندس محمد نور الدين مدير إدارة سنترال قنا شرق والمهندس أحمد أبو الحسن مدير إدارة السنترالات بالأقصر.

ورحب الدكتور منتصر عبد الستار بضيوف ورشة العمل وحث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللقاءات التي تهدف إلى بناء قدرات الطلاب وتطوير معارفهم و تنمية خبراتهم حيث تقام الندوة بحضور نخبة من المتخصصين من الشركة المصرية للاتصالات.

وأشاد الدكتور هاني أحمد عطا الله بالتعاون المثمر بين الجامعة والمصرية للاتصالات في إقامة ورشة العمل التي تهدف إلى متابعة الطلاب للجانب العملي وتحقيق التكامل مع الدراسة النظرية

تضمنت فعاليات ورشة العمل مجموعة من العروض التقديمية والمحاضرات قدمها المحاضرون من الشركة المصرية للاتصالات تناولت رؤية ورسالة الشركة في تشكيل خدمات الاتصالات بمصر والمنطقة من خلال التركيز على خدمة العملاء بمستوى احترافي و التزام الشركة كمشغل متكامل لحلول الاتصالات في مصر ، و اقسام الشركة المصرية للاتصالات.

كما تضمنت ورشة العمل الحديث عن الاتجاهات الحديثة في مجال الاتصالات واهم المهارات التي يجب ان يتحلى بها مهندس الاتصالات وأهم فرص العمل المتاحة في مجال الاتصالات والتأكيد على ضرورة تنمية المهارات للطلاب و الخريجين والاهتمام باللغة ومهارات العرض ومطالعة كل ما هو جديد في مجال التخصص وأهمية الاتقان في مجال العمل وتنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية.

شهد فعاليات ورشة العمل لفيف من أعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي من مختلف الفرق الدراسية بالكلية.