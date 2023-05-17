تعليم القليوبية تعلن التحذيرات النهائية قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا موسعا مع مديري العموم بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، لمناقشة آخر الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية غدا الخميس.

وناقشت مدير تعليم القليوبية، مجموعة من النقاط الهامة منها التأكيد على تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ممن ليس لديهم موانع برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة، المراحل، الأمن، التوجيه الفنى حسب كل مادة، واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما أكدت مدير تعليم القليوبية، على التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، مشددة على منع الغش منعا نهائيا داخل اللجان الامتحانية والالتزام بقانون 205 لسنة 2020 لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا فى اللجان من قبل الطالب أو الملاحظ فى اللجنة الامتحانية.

وأضافت، أن رؤساء اللجان سيتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا وإلكترونيا للمتابعة الفورية لسير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه البعض منهم.

وتنطلق غدًا الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 فى محافظة القليوبية، للفصل الدراسى الثانى، حيث جرى تحديد جميع لجان المدارس على مستوى المحافظة وعددها 431 لجنة، والتى سوف يؤدى بها 99000 طالب وطالبة امتحانات نهاية العام، وتم الانتهاء من تجهيز اللجان وتوفير إضاءة جيدة، وعوامل تهوية، وعوامل الأمن والسلامة.