برلماني: قرارات «الأعلى للاستثمار» انتعاشة قوية تعيد الروح للقطاع بعد عقود من البيروقراطية

أكد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، رسالة واضحة وقوية تؤكد أهمية الفرص الاستثمارية المصرية كمناخ وبيئة آمنة للاستثمار بمختلف القطاعات، فضلا عن أنها انتعاشة قوية تعيد الروح للقطاع من جديد.

وأضاف "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيبن، أن تلك القرارات تسهم فى القضاء على العقبات والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتتسبب فى هروبهم للخارج، موضحا "تذليل تلك التحديات يساعد على زيادة الاستثمارات بمعدلات كبيرة خاصة بعد ما تشهده المنطقة من صراعات".

وشدد بدوي، على سرعة تنفيذ تلك القرارات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية فى قطاع الاستثمارات بمختلف أشكالها، خاصة بعد ما عاني المستثمرون من البيروقراطية والتعجيز لعقود تسببت فى هروبهم للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى قرار تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ ١٠ أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، سيضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، كما أن إنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" يخفض الوقت والجهد ويقضي على البيروقراطية ويبسط الإجراءات. ‏