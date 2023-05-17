السودان.. الدعم السريع تحذر: سنتصدى لأي تحركات من الشرطة

في فصل جديد من فصول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، أكدت الأخيرة أنها تعتبر دمج الشرطة مع الجيش محاولة للزج بها في الحرب.

وشددت في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل اليوم الأربعاء، على أنها "لن تتردد في التصدي لأي تحركات أو تصرفات من الشرطة أو من أي جهة تستغل اسمها وأزيائها ضدها."

كما اعتبرت أن التعديلات التي جرت في قيادة قوات الشرطة جاءت من أجل الزج بها في أتون الحرب الدائرة الآن.

إلى ذلك، حثت الشرطة على التشبث بموقفها الحالي وعدم الانسياق وراء مخططات من وصفتهم بفلول النظام والدخول في حرب هم ليسو طرفًا فيها بأي حال من الأحوال"، وفق تعبيرها

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أصدر قبل يومين قرارا بإعفاء مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف، عنان حامد محمد عمر، من منصبه، وسط تكهنات بأنه رفض التصدي للدعم السريع أو مواجهة عناصرها.

فيما كلف الفريق شرطة حقوقي، خالد حسان محي الدين، بمهام مدير عام الشرطة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.