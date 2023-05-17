"المركزي" يحصل على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية

نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) بالبنك المركزي المصري، في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST)، بعد استيفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة زمنية وجيزة، ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليًا في جمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجًا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (خلال الأربع سنوات الماضية)، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات الأمنية الدولية والامتثال لها، وكذا التأكد من تطبيقها، مما ساعد على نحو كبير في سرعة اجتياز جميع عمليات المراجعة والتدقيق المنفذة من قبل المختصين بمنظمة (FIRST) الدولية على مدار الأربعة أشهر الماضية.

ويتيح الاعتماد والانضمام لمنتدى (FIRST)، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في منع والحد من حوادث الأمن السيبراني والاستجابة السريعة لها وتعزيز تبادل المعلومات بين الأعضاء والمجتمع ككل، التعامل والاستجابة بشكل أكثر فاعلية للحوادث السيبرانية، ويساهم في تعظيم وتطوير القدرات الفنية والتقنية لمراكز وفرق الاستجابة للأعضاء من خلال اطلاعهم على أحدث الممارسات المتبعة عالميًا في هذا المجال، فضلًا عن إتاحة التبادل اللحظي للمعلومات الأمنية للحوادث السيبرانية بينهم؛ بما يعزز من قدرتهم على التعامل والحد من الهجمات والتهديدات الأمنية وتحفيز الاستجابة السريعة والإجراءات والتدابير الاستباقية.

ويساعد هذا المنتدى أيضًا على تيسير التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الدول والمؤسسات العالمية وتعزيز التواصل بين فرق الاستجابة للحوادث من مختلف دول العالم في ضوء تبادل الخبرات التكنولوجية والاستخبارات الأمنية، كما يتيح للأعضاء حضور ندوات متخصصة تجمع خبراء الأمن السيبراني، وكذلك الدورات التدريبة والمحاضرات العملية والتطبيقية إلى جانب المشاركة في المؤتمر السنوي العالمي للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، بالإضافة إلى أنه يوفر إمكانية الاطلاع على أحدث المناهج والمنشورات الخاصة بالأمن السيبراني وخدمات الويب، مع إتاحة الدخول على المنتديات وحلقات النقاش الإلكترونية بين الأعضاء.

ويتسق كل ما سبق، مع استراتيجية البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تعزيز مشاركة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بكفاءة وفعالية، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات والجهات بالدولة على الاستجابة السريعة والتعاون والتنسيق في منع الحوادث السيبرانية.

وتساهم عضوية البنك المركزي في المنتدى أيضًا في دعم ورفع مؤشر جودة أمن المعلومات للدولة المصرية ككل (Global Cyber Security Index)، والذي بدوره يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي للدولة، ويدعم عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعزيز أمن وسلامة البنى التحتية المصرفية الحرجة من خلال التعميم الفوري لأحدث الأطر والممارسات المُتبعة عالميًا.

يُعد المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST) رائدًا عالميًا في مجال الاستجابة للحوادث السيبرانية، حيث يضم مجموعة متنوعة من فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية من المنظمات الحكومية والتجارية والتعليمية - حاليًا أكثر من 600 عضو- حول العالم.