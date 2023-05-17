زاهي حواس يلقي محاضرات عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، العديد من المحاضرات عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الأقصر وسقارة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية في سقارة والأقصر.

وقال "حواس" إننا نبحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر، ونعمل أيضا الآن في مقبرة الملك رمسيس الثاني.

وأوضح "حواس"، تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأشار "حواس" إلى أن تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأوضح "حواس" أن اختيار دار الأزياء العالمية لمصر يؤكد أن مصر بلد الأمن و الأمان وأنها بلد تستطيع أن تنظم فعاليات دولية.

ووصف "حواس" عرض أزياء ديور على سفح الأهرامات بأنه مبهر جدا والإضاءة على الأهرامات تعطى شعور بالشموخ و عظمة الحضارة الفرعونية.

وتابع "حواس" أن عرض أزياء ستيفانو ريتشي أمام معبد حتشبسوت تحدث عنه صحف عالمية عديدة و صور العرض أبهرت العالم، مؤكدًا أن مصر آمنة. وفي الختام وقع "حواس" كتاب توت عنخ آمون وسر مصر.

IMG-20230517-WA0140

IMG-20230517-WA0139

IMG-20230517-WA0138

IMG-20230517-WA0137

IMG-20230517-WA0135

IMG-20230517-WA0136