وفد من علوم الملاحة بجامعة بني سويف يزور هيئة الأرصاد الجوية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء زيارة إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

تأتى الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة، وتحت إشراف السيد اللواء هشام حسن طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حيث ضم الوفد الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتورة هبة الله محمد عبد الحليم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد يوسف، رئيس قسم اتصالات الفضاء ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام محمود نصار، وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى 15 طالبا وطالبة.

وصرح رئيس الجامعة، بأن هذه الزيارة تستهدف تعزيز وبحث سبل التعاون بين الجامعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية في عدد من المجالات المهمة من بينها تدريب الطلاب بمركز القاهرة الإقليمي للتدريب بمقر الهيئة، والمعتمدة برامجه من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فضلاً عن المساهمة في مناقشة مشروعات تخرج طلاب الكلية، كما تم مناقشة أوجه التعاون الأخرى بين الكلية والهيئة لإنشاء وتشغيل محطة للأرصاد الجوية والتغير المناخي .

وأضاف الدكتور أسامه شلبية، أن الهيئة خلال الزيارة قامت بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الهيئة ونشاطها وشرح آلية العمل بها وبالمحطات التابعة لها بكافة أرجاء الجمهورية، وقامت بالرد على كافة استفسارات الطلاب بشأن استخدام الأقمار الاصطناعية في مراقبة الطقس وتبادل البيانات بين مراكز المعلومات العالمية.

تجدر الإشارة، إلي أن الوفد قام بزيارة الإدارة العامة للبحث العلمي بالهيئة، ومركز التنبؤات العددية، ومركز رادارات الطقس، والاطلاع على آلية العمل والمشاركات البحثية بين الهيئة ومؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك الاطلاع على المشروعات القومية المختلفة التي قامت الهيئة بالإعداد لها والمساهمة في إنشائها مثل: مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، ومشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وغيرها كما تم رؤية عمليات الرصد من خلال تقنيات رادارات الطقس التي تمتلكها الهيئة، والتي تغطى كافة أرجاء الأراضي المصرية.

تضمنت الزيارة أيضًا تفقد مركز التنبؤات والإنذار المبكر وإدارة الاستشعار عن بعد للاطلاع على أسلوب العمل الذى يجمع بين التكنولوجيا والعمل اليدوي الدقيق، وكيفية رصد الظواهر الجوية من خلال الأقمار الاصطناعية وبياناتها و متحف الهيئة العامة للأرصاد الجوية .