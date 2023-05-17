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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تتسلم من الأردن إرهابيا مطلوبا للعدالة

الإرهابي خلف عبدالرحمن
الإرهابي خلف عبدالرحمن حميد الرميثي
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تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 وآخرين في القضية رقم 2012/79.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية قضت غيابيا بسجن الرميثي مدة 15 عامًا بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ويهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن إجراءات تسليم المطلوب جرت وفقًا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.

يذكر أنه وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى وفقًا للنصوص القانونية، التي تنص على أنه حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبة إليه.

الامارات الأردن تسليم إرهابى