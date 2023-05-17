مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر حادث تصادم 4 سيارات بأسوان

لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصيب 7 آخرين، صباح اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وسيارتي ربع نقل بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وانتقلت علي الفور عدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة في أسوان قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل مع 2 سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ونقل المتوفين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.