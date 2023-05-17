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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

توجو والسنغال تبحثان التعاون في مكافحة القرصنة بخليج غينيا

خليج غينيا
خليج غينيا
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بحثت توجو والسنغال، تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن البحري وسبل مكافحة القرصنة والاتجار غير المشروع في خليج غينيا.

وناقش وزير الاقتصاد البحري التوجولي إديم تنجي، وأشيل جاي المدير العام للوكالة السنغالية للشؤون البحرية، تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية السفن بشكل أفضل في هذه المنطقة، كما تطرق الجانبان إلى التحديات والفرص التي تواجهها المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا، لتطوير القطاع البحري في المنطقة.

والتقى المسؤولان على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية الثامنة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا بشأن النقل البحري، والذي عقد في توجو.

كان وزير الاقتصاد البحري في توجو إديم تنجي قد التقى مسؤولين برازيليين لمناقشة كيفية تعزيز التعاون مع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في القطاع البحري.

توجو خليج غينيا القرصنة السنغال