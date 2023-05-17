تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023.

جدة.. يُشارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي سيتولى النظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة العربية، فضلًا عن مشاركة الوزير سامح شكري في عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة.

القاهرة.. تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الذي ينظمه بنك ناصر الاجتماعي تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

برلين.. يعقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس جلسة مباحثات في مبنى (بيندلربلوك) ببرلين مع نظيره البريطاني بن والاس، حيث ستشمل المباحثات تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا، والاستعدادات على الطريق لقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس، والتعاون الثنائي وتبادل الآراء حول المشاركة المستقبلية في إفريقيا، وسيعقبها بيان صحفي مشترك للوزيرين.

القاهرة.. يتفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، مدرسة كلية السلام الرسمية الإعدادية لغات بنات الكائنة في 56 شارع جسر السويس - سراي القبة، يليها مدرسة سراي القبة الإعدادية بنات الكائنة في 6 شارع قصر الضيافة للتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية الامتحانات.

القاهرة.. تنطلق أولى ندوات الجولة الثانية من البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر الشريف، بعد توقفها خلال شهر رمضان المبارك، والذي يأتي تحت عنوان "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.