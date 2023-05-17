يد الأهلي تتحدى رجاء أغادير المغربي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

يبحث الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي عن بطاقة نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد عندما يواجه نظيره رجاء أغادير المغربي في التاسعة مساءً اليوم الاربعاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل في نصف نهائي البطولة الافريقية التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري.

وتأهل فريق يد الأهلي إلى نصف النهائي عقب الفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45 – 23 في ربع النهائي بينما تأهل فريق رجاء أغادير المغربي بعد تخطي عقبة وداد سمارة المغربي بنتيجة 30 – 27.

ويسعى فريق يد الأهلي لمواصلة المشوار والتتويج باللقب الأفريقي الثاني هذا العام بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب الزمالك منذ أيام، كما يخطط الفريق الأحمر لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وأكد الإسباني ديفيد ديفيز أن مواجهة فريق رجاء أغادير المغربي في نصف النهائي لن تكون سهلة، خاصة أنه فريق مميز للغاية، مشددا على أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين؛ نظرًا لرغبة كل منهما في التأهل للمباراة النهائية، رغم أن المواجهة التي جمعت بينهما في مرحلة المجموعات وانتهت بفوز كبير للأهلي بنتيجة 40 – 16، إلا أن مواجهة نصف النهائي ستكون لها حسابات مختلفة، خاصة أن المباريات التي تجمع بين الفرق المصرية والمغربية تكون بمثابة ديربي عربي.

وقال ديفيز إن هدفه الرئيسي هو التأهل للمباراة النهائية، مشددا على أنه سيخوض مواجهة رجاء أغادير بتركيز كبير من أجل تحقيق الفوز.