ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الأهلي تتحدى رجاء أغادير المغربي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

فريق يد الأهلي
فريق يد الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يبحث الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي عن بطاقة نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد عندما يواجه نظيره رجاء أغادير المغربي في التاسعة مساءً اليوم الاربعاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل في نصف نهائي البطولة الافريقية التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري.

وتأهل فريق يد الأهلي إلى نصف النهائي عقب الفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45 – 23 في ربع النهائي بينما تأهل فريق رجاء أغادير المغربي بعد تخطي عقبة وداد سمارة المغربي بنتيجة 30 – 27.

ويسعى فريق يد الأهلي لمواصلة المشوار والتتويج باللقب الأفريقي الثاني هذا العام بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب الزمالك منذ أيام، كما يخطط الفريق الأحمر لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وأكد الإسباني ديفيد ديفيز أن مواجهة فريق رجاء أغادير المغربي في نصف النهائي لن تكون سهلة، خاصة أنه فريق مميز للغاية، مشددا على أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين؛ نظرًا لرغبة كل منهما في التأهل للمباراة النهائية، رغم أن المواجهة التي جمعت بينهما في مرحلة المجموعات وانتهت بفوز كبير للأهلي بنتيجة 40 – 16، إلا أن مواجهة نصف النهائي ستكون لها حسابات مختلفة، خاصة أن المباريات التي تجمع بين الفرق المصرية والمغربية تكون بمثابة ديربي عربي.

وقال ديفيز إن هدفه الرئيسي هو التأهل للمباراة النهائية، مشددا على أنه سيخوض مواجهة رجاء أغادير بتركيز كبير من أجل تحقيق الفوز.

الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي كأس الكؤوس الأفريقية رجاء أغادير المغربي